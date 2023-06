Nya Indiana Jones-filmen väntas gå mot flopp

Enligt dessa väntas filmen "bara" dra in motsvarande 650 miljoner kronor i Nordamerika under sin premiärhelg. Vilket anses vara lite för en sommarstorfilm med Disney-budget – och långt under den motsvarande dryga miljard som "Indiana Jones och kristalldödskallens rike" drog in vid sin premiär 2008.

Orsaken till de lågt ställda förväntningarna kan enligt Deadline vara att filmen fick ett ljummet mottagande av kritikerna vid dess premiär på Cannesfestivalen. Samtidigt kan de yngre biobesökarna väntas vilja spara sina biopengar till sommarens "Spider-Man"- och "The Flash"-filmer.

Den nya "Indiana Jones"-filmen är den femte med den nu 80-årige Harrison Ford i rollen som den kände arkeologen. Den har svensk biopremiär 28 juni.