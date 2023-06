Anarkism och magi i sommarens teater

Fakta: Mer sommarteater Sommarteatern i Ystad: "Romeo och Julia" av Shakespeare, 9 juli till 6 augusti. Tofta teater, "Arkivet" av Göran Parkrud, 8 juli till slutet av augusti. Poppegården, "Fröken Julie" av August Strindberg och Marie-Louise Ekman. 30 juni till 30 juli.

"Loranga, Masarin och Dartanjang", Norrbottensteatern

Rockpoeten Mattias Alkberg ikläder sig rollen som den anarkistiska pappan Loranga när Barbro Lindgrens älskade barnbok blir teater. Den handlar om en pappa som lever för att leka med sin son – han stjäl korvar och spärrar in tigrar. Norrbottensteatern utlovar en "högoktanig och uppkäftig" föreställning. Dessutom med nyskriven musik av Alkberg.

Spelas 10 juni–14 juli.

"Wendy & Peter Pan", Västerbottensteatern

Dramatik för hela familjen blir det i en musikalföreställning om landet Ingenstans. I den här versionen ligger fokus särskilt på Wendy, och hennes frigörelse från barndomshemmet. Hon följer med Peter Pan på en magisk och strapatsrik resa, och precis som boken hyllar pjäsen fantasin. För musiken står PO Nilsson.

Spelas 14 juni–16 juli

“Solens dotter”, Västanå teater i Sunne

Efter de nordiska och finska myterna i “Eddan” och “Kalevala” gör Västanå teater nu teater utifrån de samiska. “Solens dotter” heter föreställningen som bygger på den samiske prästen och poeten Anders Fjellners samiska nationalpoem “Solsönernas saga” från 1843. Pjäsen handlar om Beijen Neita, Solens dotter, som blir samernas vän i hårda tider.

Uppsättningen görs i samarbete med Det samiska natjonsalteatret Beaivvás i Guovdrageaidnu/Kautokeino.

Spelas 24 juni–9 september.

“Direktören för det hela”, Skillinge teater, Skåne

Skillinge teater på Österlen tar sig an Lars von Triers komedi om chefen som inte vågar stå för sina beslut av rädsla för att inte bli omtyckt. Dramat tar sin början när den arbetslöse skådespelaren Kristoffer (Andreas Kundler) hyrs in för att spela chef i ett IT-företag vars direktör inte synts till på åratal. Vicechefen Ralf (Per Graffman) säger att den riktige chefen bor utomlands, men i själva verket är chefen ingen annan än Ralf vilket han hållit hemligt.

För regin svarar Pelle Öhlund.

Spelas 24 juni–13 augusti

“Som ni vill ha det”, Romateatern på Gotland

Ett gäng stadsmänniskor går vilse i den stora skogen men också i kärleken. Romateatern spelar Shakespeares komedi om den unga Rosalind som tvingas dra till skogs där hon träffar Orlando. Kärlek uppstår – men det är en kärlek med förhinder och förvecklingar. Pjäsen innehåller några av Shakespeares vackraste texter framhåller Romateatern som låtit Jakob Norin komplettera med nyskriven musik.

Spelas 3 juli–19 augusti.

“I kroppen min”, Parkteatern i Stockholm

“Paradiset kan vara en plats på jorden” – så skrev musikern, journalisten och författaren Kristian Gidlund innan han dog i cancer, 29 år gammal. Via sin blogg lät han alla som ville följa med på en naken och välformulerad resa från den första cancerdiagnosen till det oundvikliga slutet. Nu har hans texter dramatiserats av Jani Lohikari till en föreställning som får urpremiär på Parkteatern i Stockholm för att senare turnera med Riksteatern. Den specialkomponerade musiken framförs av Kristian Gidlunds barndomsvän Mats Björke.

Spelas 7 juli –25 juli

"Pojken och sjöjungfrun", Uppsala stadsteater

Uppsala stadsteater gör en klassisk hjältesaga av HC Andersens "Den lilla sjöjungfrun". I Emma Roswalls regi öppnar en pojke dörren till en magisk värld, där han möter en sjöjungfru och där verklighet och fantasi går in i varandra. Berättelsen som visas i ett teatertält handlar om livets första stora mysterium.

Spelas 28 juli–16 augusti.