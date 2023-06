Queens of the stone ages sångare har cancer

"Jag är extremt tacksam för att jag kommer att ta mig igenom det här", säger han.

Queens of the stone age är aktuella med albumet "In Times New Roman" som släpps den 16 juni. Det är bandets åttonde album i ordningen. I sommar åker det amerikanska bandet därtill på Europaturné med Roskildefestivalen i Danmark som ett av stoppen.