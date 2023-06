Icona Pop tillbaka med nytt album

Svenska DJ- och popduon Icona Pop meddelar på Instagram att deras nya album är färdigt. Tio år efter debutalbumet "This is … Icona Pop" kommer till slut uppföljaren "Club romantech" den 1 september. En singel från skivan, "Where do we go from here", släpptes natten till midsommarafton.

Icona Pop bildades 2009 och består av Aino Jawo och Caroline Hjelt.