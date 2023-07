"Barbie" ohotad etta på biotoppen i USA

Under helgen nådde "Barbie" över 350 miljoner dollar, motsvarande över 3,6 miljarder kronor, i sammanlagda biljettintäkter på den nordamerikanska biomarknaden. Nästa vecka kommer filmen sannolikt att gå om Spider-Man: Across the spiderverse" och Guardians of the Galaxy Vol. 3”, enligt Variety.

På andra plats hamnar, liksom förra veckan, "Oppenheimer", som drog in över 46 miljoner dollar i helgen. Båda filmerna har dragit fördel av hajpen kring begreppet "Barbenheimer" och att många valde att se båda filmerna samma dag.

På tredje plats hamnar Disneys nya "Haunted Mansion" som hade amerikansk premiär i fredags och då drog in 9,9 miljoner dollar. Under söndagen landade den totala biljettförsäljningen på drygt 24 miljoner dollar.