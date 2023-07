Kompositören bakom "Morden i Midsomer" är död – blev 88 år

För svenska tv-tittare är Jim Parker kanske inte något känt namn. Men många kan nog nynna med i de melodier som han skapade för serier som "Morden i Midsomer" "Huset Elliott" och "Foyle's war".



Kompositören bakom "Morden i Midsomer" är död

Han belönades med flera Bafta-priser, det första för "House of cards"-uppföljaren "To play the king" som kom 1993. Parker skrev också tre musikaler och samarbetade med rockbandet Procol Harum.