Riley Keough om hyllningarna: Överväldigande

Ålder: 34 år.

Familj: Maken Ben Smith-Petersen, ett barn.

Bor: I USA.

Yrke: Skådespelare, regissör.

Tidigare roller i urval: "The runaways", "Magic Mike", "Mad Max: Fury road", "American honey", "It comes at night", "Logan lucky", "The house that Jack built", "The devil all the time", "The guilty", "The girlfriend experience", "Daisy Jones and the six".

Aktuell: Med "War pony" (regi). Filmen har svensk biopremiär den 4 augusti.