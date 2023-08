Euforiskt The Hives är tillbaka

Bildades i Fagersta 1993. Består av Pelle Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson Åström, Johan Gustavsson och Christian Grahn. Tidigare var även Mattias Bernvall med i bandet.

Skivdebuterade 1994 med ep:n "Sounds like sushi". 1997 kom debutalbumet "Barely legal". 2000 slog bandet igenom internationellt med albumet "Veni vidi vici" som bland annat innehöll hitsinglarna "Hate to say I told you so" och "Main offender". Senaste skivan "Lex Hives" kom 2012.

Har varit förband till bland andra Rolling Stones, Maroon 5 och Arctic Monkeys. Har medverkat i en lång rad internationella pratshower, som "Late night with David Letterman", "Late night with Conan O'Brien", "Jimmy Kimmel live", " The Jonathan Rossshow" och "Later with Jools Holland".

Aktuella med nya skivan "The death of Randy Fitzsimmons", världsturné och just nu även en miniturné tillsammans med The Sounds och Mando Diao.