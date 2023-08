"Game of Thrones"-skådespelare död

Skådespelaren var kanske främst känd för den svenska publiken som getskötaren som sörjde sin dotter inför drakdrottningen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) i fjärde säsongsfinalen. Men han hade även roller i bland annat "Eastenders", "Danny boy" och "Mirrors". Han var också författare och regissör och vann January Award 2021 för kortfilmen "You know me".

Kents död meddelades av hans agentur på tisdagen, men orsaken är ännu oklar, skriver The Hollywood Reporter.

Kent led dock sedan länge av bland annat benskörhet, artros och en ovanlig hudsjukdom.