Premiärdatum klart för nya "True detective"

Handlingen utspelar sig den här gången i Ennis, Alaska, där sex män spårlöst försvinner från en forskningsstation. Det blir poliserna Liz Danvers och Evangeline Navarros, spelade av Jodie Foster och Kali Reis, uppgift att lösa fallet.

Det här är Jodie Fosters första stora tv-roll på länge. De senaste åren har hon regisserat avsnitt för flera tv-serier, bland annat "Orange is the new black", "Black mirror" och "Tales from the loop"

Kali Reis är en före detta professionell boxare med två världsmästartitlar i bagaget som skolat om sig till skådespelare. 2022 nominerades hon till Independent Spirit Awards för bästa kvinnliga skådespelare, samt till en Gotham Awards för bästa skådespelargenombrott, för rollen i "Catch the fair one".

I övriga roller syns bland andra Doctor Who-skådespelaren Christopher Eccleston och Fiona Shaw, känd från "Killing Eve".