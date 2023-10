Met-galans mystiske man ställer ut sin samling

Thurston Moore, en av sångarna i det amerikanska rockbandet Sonic Youth, ställer in sin bokturné i USA på grund av "försvagad hälsa" skriver The Guardian.

Sonic Youth-sångare ställer in bokturné

Tre unga stjärnor gör gemensam sak

De australiske rapparen The Kid Laroi, den sydkoreanske sångaren Jungkook och den brittiske rapparen Central Cee gör gemensak sak: den 20 oktober släpper de låten "Too much" tillsammans, meddelar skivbolaget i ett pressmeddelande.