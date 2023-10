Förläggare: "Glück förberedde oss på sorgen"

Louise Glück under coronapandemin, som stoppade henne från att själv ta emot Nobelpriset. Arkivbild. - Foto: Michael Dwyer/AP/TT

Beskedet kom oväntat om poeten och Nobelpristagaren Louise Glücks död, säger hennes svenska förläggare Per Bergström. Vi hade kontakt via mejl så sent som i söndags om möjligheten för henne att komma till Sverige.