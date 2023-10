"Svårt att sjunga som Per Gessle"

En modern nattklubb på Hamngatan i Stockholm har förvandlats till det tidiga 1980-talets Café Opera. På bardisken står halvfulla glas och teatercigarettröken ligger tung i lokalen.

— Kom igen killar, visa att ni är glada över att ni precis har släppt er andra platta! ropar regissören Per Simonsson.

Den ännu titellösa filmens Gyllene Tider-kvintett firar albumet "Moderna tider" och har precis spelat sina låtar inför en publik bestående av statister. Ingen av dem är utbildad musiker och innan de påbörjade inspelningarna fick de ta musiklektioner – vissa av äkta Gyllene Tider-medlemmar.

— Jag var så speedad och nervös när Micke Syd bjöd hem mig. Han sa att jag inte kommer att kunna spela som honom, men det viktiga är att jag spelar med hjärtat. Han visade mig "Sjömän", som jag tyckte var svårast att spela i början, säger Phoenix Parnevik.

Regissören Per Simonsson intygar att Micke "Syd" Anderssons trumlektioner gav resultat.

— De fattade musiken hur bra som helst och nu sitter allt som en smäck och låter skitbra. Jag är väldigt stolt över dem.

16 till 23 år

De fem huvudrollsinnehavarna är mellan 16 och 23 år år gamla. Äldst är Lancelot Hedman Graaf som spelar Anders Herrlin och yngst – precis som den riktige Göran Fritzon – Xawier Kulas. Den sistnämnde är liksom Valdemar Wahlbeck från Halmstad.

"Det var fint när Per Gessle läste manuset och sade "Det var inte exakt så det var, men det var så jag kände", säger regissören Per Simonsson.

Att Wahlbeck är son till komikern Peter Wahlbeck uppmärksammades när filmplanerna offentliggjordes. Särskilt eftersom ytterligare två av huvudrollerna gick till så kallade "nepo babies", barn till kända föräldrar.

— När vi hittade Valdemar så hade vi ingen aning om vem hans farsa var. Jag var lite nervös när jag skulle presentera honom för Per Gessle, eftersom Peter Wahlbeck är en sådan provokatör och har gett Gessle och annat tjuvnyp genom åren. Men Gessle tyckte att det var otroligt kul att det blev just Valdemar, säger Per Simonsson.

Wahlbeck upptäcktes vid en öppen casting i Halmstad, men det tog lång tid innan rollen var hans.

— Det verkar som om folk inte fattar att det finns auditions. För mig tog det ett helt år av provspelningar, där jag fick testa att spela mot olika personer och sjunga. Det är svårt att sjunga som Per, särskilt när alla vet hur han låter och kan jämföra med originalet, säger Valdemar Wahlbeck.

Valdemar Wahlbeck i rollen som Per Gessle i Gyllene Tider-filmen. Pressbild.

"Få ett helvete"

Just den här dagen ska inga konsertscener spelas in, men flera ur teamet intygar att huvudrollsinnehavarens röst är något alldeles extra – och dessutom lik Per Gessles hesa stämma.

— För mig som regissör är den där nepo baby-grejen helt ointressant. Jag vill ju ha skådespelare som jag kan jobba med. Det vore dumt att ta in någon för att den är ett namn och sedan få ett helvete på inspelningen, säger Per Simonsson.

Själva filmen utspelar sig mellan åren 1979 och 1984. Skådespelarna är klädda i uppknäppta skjortor, västar med strass och tajta jeans. Men frisyrerna är annorlunda och har ett mer modernt stuk. Enligt personer ur filmteamet har Per Gessle påpekat att killarna är lika originalen till utseendet – men snyggare.

— Eftersom filmen utspelar sig i slutet av 70- och början av 80-talet har utmaningen varit att skapa den här roliga världen som jag själv växte upp i. Men vi bestämde oss tidigt för att ge den mer känsla av saga än dokumentär, säger Per Simonsson.