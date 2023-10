Britney Spears planerar en till memoarbok

Britney Spears verkar inställd på att ge ut en fortsättning på "The woman in me", hennes självbiografi som precis utkommit. I ett inlägg på Instagram skrev artisten att "humor är botemedlet mot allt" och att "volym två släpps nästa år. Förbered er!".

Men inlägget har senare raderats, rapporterar Variety. Tidningen har pratat med källor nära Spears som säger att ingen fortsättning på memoarerna planeras just nu. "The woman in me" utkom den 24 oktober över hela världen och har blivit rejält omtalad, inte minst eftersom det framkommer många nya detaljer om stjärnans liv i och utanför rampljuset. Boken har redan blivit en försäljningssuccé och väntas bli en av de bäst säljande kändisbiografierna hittills.