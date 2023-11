Mariah Carey stäms för sin julhit – igen

"Melodi, text, känsla – dessa tre element kommer vid närmare granskning att avslöja sanningen i målsägandens påstående om intrång", heter det i stämningsansökan som lämnats in till en domstol i Los Angeles och som Radar Olnline tagit del av.

Stone, som spelade in sin version av "All I want for Christmas is you" med gruppen ”Vince Vance and the Valiants” 1989, lämnade även i somras in en stämningsansökan på motsvarande 220 miljoner kronor mot Mariah Carey och hennes medförfattare Walter Afansieff. Stämningen drogs dock tillbaka då countrymusikerns advokater inte bedömde chansen att vinna tvisten som särskilt goda.

Mariah Careys sång släpptes 1994 och är en av de mest populära jullåtarna genom tiderna med över en miljard strömningar bara på Spotify.