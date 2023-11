Nya sexanklagelser mot Russell Brand

Den brittiske komikern och skådespelaren Russell Brand anklagas för att sexuellt ha ofredat en kvinnlig statist under inspelningen av filmen "Arthur" i USA. En stämningsansökan lämnades i fredags in till en domstol New York.

Enligt anmälan ska Brand, som spelade titelrollen i filmen, ha luktat alkohol och framstått som berusad på inspelningsplatsen den 7 juli 2010. Han ska ha burit omkring på en flaska vodka och blottat sig för målsäganden inför både andra skådespelare och inspelningspersonal, rapporterar BBC. Senare samma dag hävdar anmälaren att Brand gick in efter henne i ett badrum och ofredade henne där samtidigt som en medlem av produktionsteamet bevakade dörren utifrån. Russell Brand utreds för närvarande av brittisk polis för anklagelser om bland annat våldtäkt och sexuella övergrepp av flera kvinnor. Det var i en gemensam granskning av Sunday Times och Channel 4 som fyra kvinnor i september trädde fram och hävdade att skådespelaren förgripit sig på dem sexuellt i Storbritannien och Los Angeles under en sjuårsperiod, mellan åren 2006 och 2013. Brand hade under den tiden högprofilerade jobb på BBC Radio 2, Channel 4 och som skådespelare i Hollywood. En av kvinnorna var endast 16 år när de påstådda övergreppen inträffade. Brand har ännu inte kommenterat den amerikanska stämningsansökan, men hävdar att de anklagelser som riktats mot honom i Storbritannien är felaktiga och att umgänget i hans relationer "alltid skett i samförstånd".