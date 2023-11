Elton John har spelat in nytt album

Elton John vid ceremonin förra veckan då hans låtskrivarkollega Bernie Taupin valdes in i Rock and Roll Hall of Fame. - Foto: Andy Kropa/AP/TT

Elton John har spelat in ett nytt album bestående av nya låtar med texter av samarbetspartnern Bernie Taupin. Det avslöjade artisten i sitt hyllningstal till Taupin, som på fredagen valdes in i Rock and Roll Hall of Fame, skriver NME.