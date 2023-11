PJ Harvey och Pulp till Way Out West

"Vi är stolta att kunna välkomna den alltid framåtblickande ikonen PJ Harvey till Way Out West", skriver arrangörerna i ett pressmeddelande och tillägger att Pulp just nu är ute på ett triumfatoriskt återtåg då intresset för det brittiska indiebandet har väckts på nytt.

PJ Harvey spelade senast på Way Out West 2016 och Pulp spelade på festivalen 2011.

Way Out West äger rum 8–10 augusti och sedan tidigare har man presenterat brittiska sångaren och dj:n Fred again som ett av nästa års stora dragplåster.