Skådespelarstrejk i Hollywood över

Molly Sandén och Yager sjunger i Avicii Arena

Molly Sandén, Yager, NOTD och Teddy Swims spelar på Avicii Arena 6 december under parollen "Together for a better day". Det är Tim Bergling Foundation som anordnar en konsertkväll för ungas psykiska hälsa, ett initiativ som togs första gången 2021.