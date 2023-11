Beatles första listetta i England på 54 år

Försäljningssiffrorna redovisas av The Official Charts Company som meddelar att "Now and then" är årets snabbast säljande singel hittills i Storbritannien, och den som sålt bäst sett till antalet fysiska exemplar under en vecka på nästan ett decennium.

— Det är häpnadsväckande. Det är också ett väldigt känslosamt ögonblick för mig. Jag älskar det, säger Paul McCartney i en kommentar.

"Now and then" är den legendariska gruppens första listetta sedan "The ballad of John and Yoko" 1969. Det är det längsta gapet mellan två topplaceringar och även det längsta tidsspannet mellan en artists eller grupps första och sista listetta. Beatles första singel var "From me to you" 1963 och bandet har totalt 18 förstaplaceringar.

Martin Talbot, vd för Official Charts Company, säger att försäljningen visar att "Beatlemania" har återvänt.

— Om det någonsin funnits några tvivel om att The Beatles är det bästa bandet genom tiderna, så har de säkerligen kommit på skam den här veckan, säger han.