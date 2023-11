Opera om Malcolm X direktsänds på svensk bio

”Den har alla möjligheter att bli vad den alltid borde ha varit: en amerikansk klassiker”, skrev The New York Times efter premiären av “X: The life and times of Malcolm X”.

Operan har betraktats som en "bortglömd" och har inte uppförts på 36 år efter urpremiären på New York City Opera 1986. Förra året satte Detroit Opera upp den och nu är det alltså dags för The Met.

Robert O’Hara, som nominerades till en Tony Award 2020 för "Slave play", ligger bakom produktionen av Anthony Davis opera om medborgarrättskämpens liv.

Kazem Abdullah dirigerar det reviderade partituret, som ger en jazzinspirerad inramning till författaren Thulani Davis libretto. Barytonen Will Liverman sjunger rollen som Malcolm.