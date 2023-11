Diddy anklagas för våldtäkt

"Efter år av tystnad och mörker är jag slutligen redo att berätta min historia, och tala för mig och för andra kvinnor som utsätts för våld och övergrepp i sina förhållanden", säger Cassie, vars riktiga namn är Casandra Ventura, i ett uttalande.

Stämningen lämnades in i en domstol på Manhattan i New York under torsdagen.

Enligt stämningsansökan ska Combs bland annat ha våldtagit Ventura i hennes hem sedan hon försökt lämna honom. Han ska även sprängt en annans man bil sedan den mannen blivit intresserad av Ventura.

Combs ska även vid flera tillfällen misshandlat henne.

Övergreppen ska ha pågått under tio år.

Combs har inte kommenterat anklagelserna.