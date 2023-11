Kool & The Gang-grundare död

Brown gick bort i sitt hem i torsdags i sviterna av lungcancer, enligt ett meddelande från skivbolaget Universal som Rolling Stone tagit del av.

Redan som tonåring var han med när Kool & The Gang bildades av ett gäng jazzälskande skolkamrater i New Jersey 1964. Fem år senare, efter att ha bytt ut jazz mot funk och r'n'b, släppte de sitt självbetitlade debutalbum.

Gruppen hade vissa framgångar de följande åren men som störst var de i brytningen mellan 1970- och 1980-talet. Brown var då med och skrev flera av bandets största hits: "Celebration", "Get down on it", "Jungle boogie" och "Ladies night".

Brown var en konstant i bandet och spelade trummor och slagverk fram till i augusti i år.