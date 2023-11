Kanye i ny låt – "Hur är jag en antisemit?"

En ny låt med Kanye West fick överraskande premiär på en radiostation i Chicago natten till lördagen, uppger Rolling Stone. Det är första gången artisten delar med sig av ny musik sedan anklagelserna om antisemitism i fjol fick flera företag att avbryta sina samarbeten med honom.

Men Kanye West skapade kontrovers direkt med sin nya låt. I "Vultures" tar rapparen upp anklagelserna mot honom och bemöter dem med textraden: "How can I be antisemitic? I just fucked a jewish bitch".

Låten med gästartisterna Ty Dolla Sign, Lil Durk och Bump J har ännu inte släpps på någon strömningstjänst.

Det var i fjol som Kanye West hamnade i blåsväder efter att ha haft på sig tröja med orden "White lives matter" på en modevisning i Paris. Det kulminerade med ett framträdande i högernationalisten Alex Jones podcast där rapparen uttryckte sin beundran för Adolf Hitler.

Det fick Adidas att till slut avbryta samarbetet med rapstjärnan. Enligt en granskning i New York Times för några månader sedan hade det tyska sportklädesföretaget i tio år sett mellan fingrarna när det gäller Kanye Wests antisemitiska åsikter och hans beteende, av rädsla för att förlora intäkter från hans storsäljande skomärke Yeezy.