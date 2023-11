Ex-paret överens efter våldtäktsanklagelser

På torsdagen lämnade musikmogulen Sean "Diddy" Combs före detta flickvän, artisten Cassie, in en stämningsansökan där hon anklagade honom för våldtäkt.

Enligt Sean Combs advokat Benjamin Brafman nekade stjärnan till alla anklagelser.

Dagen efter meddelade advokaten Douglas Wigdor, som företräder Cassie vars riktiga namn är Casandra Ventura, att parterna nått en förlikning "som de båda är nöjda med". Men han avslöjade inget om innehållet i överenskommelsen.

Lösts vänskapligt

Cassie säger i ett uttalande att de båda "gjort upp i godo" och tackar sin familj, sina fans och sin advokater.

Combs släppte ett uttalande där han sade att det hela lösts "vänskapligt" och önskade "Cassie och hennes familj all lycka".

Enligt stämningsansökan, som bland andra New Tork Times har tagit del av, ska Combs bland annat ha våldtagit Ventura i hennes hem sedan hon försökt lämna honom. Han ska även ha lurat i henne droger, tvingat henne att ha sex med manliga prostituerade medan han filmade. Combs ska även vid flera tillfällen ha misshandlat henne, och övergreppen ska enligt henne ha pågått under tio år.

Sprängde bil

Enligt stämningen lät Combs dessutom spränga rapparen Kid Cudis bil när denne och Ventura hade en kort romans 2012 "för att skicka ett budskap". Uppgiften backas upp av Kid Cudi. "Allt detta är sant", hälsar han via en talesperson, skrev The New York Times.

Paret var tillsammans i 13 år, fram till 2018.