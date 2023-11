Broder Daniel gav investerare mest utdelning

Den ofta önskade indiepoplåten släpptes för 20 år sedan, och den har haft en värdeökning på över 1 000 procent som högst, enligt Tangy Market.

Näst bäst avkastning har man fått från Chers "Different kind of love song", följt av Christina Aguileras "Come on over".

Marknadens populäraste investeringsobjekt är "Crying at the discoteque" med Alcazar, låtsamlingen "Music royalties collection 1" av flera olika artister samt Björn Skifs-balladen "Håll mitt hjärta".

"När du investerar i musik handlar det främst om att kunna förutspå vilka låtar som kan tänkas bli populära. Det som är intressant är att även äldre låtar kan öka i värde snabbt", säger Tangy Markets vd Linda Portnoff i ett pressmeddelande.