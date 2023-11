Danny Saucedo är klar för Melodifestivalen

Mark Knopfler säljer 120 gitarrer

Mark Knopfler, tidigare frontperson i det brittiska bandet Dire Straits, säljer mer än 120 gitarrer. Samlingen auktioneras ut på auktionshuset Christies den 31 januari nästa år, inklusive den gitarr som användes för att spela in hitlåten "Money for nothing".