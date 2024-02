Så låter Marcus & Martinus bidrag i Melodifestivalen 2024

Skånsk dragshow, norsk tvilling-edm och spansk-svenskt grillparty. Det väntar publiken i Melodifestivalens sista deltävling i Karlstad i helgen.

TT har hört bidragen – och rapporterar nu om vad Mello-publiken har att vänta på lördag.



1. Marcus & Martinus – "Unforgettable"

De norska tvillingarna kom tvåa i Melodifestivalen i fjol och nu verkar de vilja ta revansch. "Unforgettable" är en Michael Jackson-låt för 2020-talet och man kan gissa att Marcus och Martinus kommer att ha övat in en avancerad koreografi. Den lätt flippade edm-refrängen har (ännu mer än fjolårets "Air") potential att aldrig lämna hjärnan efter att man hört den en gång.

Chelsea Muco sjunger "Controlla" i Melodifestivalen. Pressbild.

2. Chelsea Muco – "Controlla"

Debutanten Chelsea Muco sjunger afropop med androgyn röst över elektroniska beats och "Lejonkungen"-inspirerade allsångskörer. Låtens största hook är en sexig saxofon som både inleder och återkommer gång på gång – precis som textraden "Let me see your body rolla".

Jay Smith vann "Idol" 2010. Pressbild.

3. Jay Smith – "Back to my roots"

Jay Smith sjunger som att han sitter soft tillbakalutad på en veranda i Nashville, eller kanske uppflugen på en barstol på O'Learys i Gävle? Oavsett så är det Kid Rock-doftande country med ett tydligt budskap om att komma tillbaka efter en tuff period och låten kan mycket väl bli den tidigare "Idol"-vinnarens comeback.

Elecktra från "Drag race Sverige" tävlar i Melodifestivalen. Pressbild.

4. Elecktra – "Banne maj"

Elecktra slog igenom med buller och bång i "Drag race Sverige" och "Banne maj" går helt i samma stil som "Unna daj". Det är pratsång på skånska strösslat med Melodifestivalen-referenser. Samtidigt finns ett djupare budskap med rader som "Vi har all rätt att finnas" och "Nu tar vi vår plats". Ett slags nutida progg med betydligt glittrigare inramning.

Annika Wickihalder sjunger ut i bidraget "Light". Pressbild.

5. Annika Wickihalder – "Light"

2021 tävlade Annika Wickihalder mot Jacqline i "Idol" – men åkte ut i semifinalen. Nu får Wickihalders omfångsrika röst breda ut sig i "Light" och det hörs att det är samma låtskrivare som komponerade "Move" åt The Mamas. Låten börjar i makligt tempo, men bygger likt en gospel-klassiker upp med en effektiv brygga till refrängen i slutet.

Ali Jammali och Sami Rekik utgör duon Medina. Pressbild.

6. Medina – "Que sera"

Medina gjorde succé i Melodifestivalen med "In i dimman" 2022 och "Que sera" är kusligt lik föregångaren, komplett med referenser till mamma och livsbejakande budskap. Här blandas fotbollskörer med Mellanöstern-beats och en spansk-svensk text om att gå loco och dansa (bailando). Lär spelas på grillpartyn i hela Sverige i sommar.