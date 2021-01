På väg hem i bilen från Grammyförfesten år 2009 så misshandlade Chris Brown den dåvarande flickvännen Rihanna.

Rihanna slogs blodig med flera hårda slag. Hon blev strypt och biten i örat. Hennes mun fylldes av blod.

Chris Brown försökte knuffa ut henne från bilen – en Lamborghini – i farten. Han misslyckades då Rihanna hade säkerhetsbältet på sig, något som Daily Mail då rapporterade om efter att ha tagit del av polisrapporten.

Misshandeln upphörde inte förrän Rihanna lyckades krossa bilrutan med en sko. Rihanna hade fått så allvarliga skador att hon behövde vårdas på sjukhus.

Chris Brown dömdes till fem års villkorligt fängelse.

Chris Brown och Rihanna. Bildkälla: Stella Pictures

Joe Buddens ex-flickvän Esther Baxter anklagade Budden för att ha misshandlat henne så till den grad att hon fick missfall med det barn som paret väntade, något som XXL Magazine rapporterade om.

Rapparen Joe Budden. Bildkälla: Stella Pictures

Under en julsemester till Aspen, Colorado, år 2009 så misshandlade Charlie Sheen sin hustru Brooke Mueller genom att binda fast henne i en säng och hålla en kniv mot hennes hals.



Han erkände sig skyldig men med hjälp av en förlikning så undkom han fängelse. Istället dömdes han till 30 dagar på rehab i Malibu, skrev BBC.

Charlie Sheen med hustrun Brooke Mueller. Bildkälla: Stella Pictures

Tommy Lee dömdes till sex månaders fängelse efter att ha misshandlat sin dåvarande hustru Pamela Anderson, samtidigt som hon höll parets sju veckor gamla bebis i famnen, rapporterade NME då.

Tommy Lee och Pamela Anderson. Bildkälla: Stella Pictures

Det var år 2010 som Mel Gibson misshandlade sin dåvarande flickvän Oksana Grigorieva, som han även har dottern Lucy med. Mel slog bland annat sönder Oksanas framtänder. Han dömdes till tre års villkorligt och ett års terapi, skrev NME.

Mel Gibson och Oksana Grigorieva. Bildkälla: Stella Pictures



Halle Berry har sagt att hon under 90-talet blev misshandlad av den dåvarande pojkvännen Wesley Snipes så till den grad att hon förlorade 80 procent av hörseln på ena örat.

När Wesley Snipes – som aldrig har åtalats eller dömts för vad han anklagats för – gick på Golden Globe-galan förra året så väckte det starka reaktioner. På sociala medier spreds då anklagelserna mot Snipes igen, skrev Popculture.

Wesley Snipes och Halle Berry i filmen "Jungle Fever" 1991. Bildkälla: Stella Pictures.

Blev sparkad och spottad på

År 2016 begärde Amber Heard skilsmässa från Johnny Depp. Anledningen till att Amber ville bort från äktenskapet var att Depp misshandlat henne vid flera tillfällen.



Johnny Depp har alltid nekat till anklagelserna och 2020 stämde han den brittiska tabloidtidningen The Sun för förtal. Detta då tidningen i en artikel beskrivit honom som "hustrumisshandlare".

Men högsta domstolen i England gav The Sun rätt och slog fast att Johnny Depp misshandlat Amber vid 11 tillfällen.

Hon blev bland annat utsatt för strypning, fick glas kastat på sig och blev sparkad och spottad på.

Efter en av alla våldsamma attacker fick hon en sprucken läpp och skärsår över hela kroppen. Här kan du läsa mer detaljerat om Depps attacker mot Heard.

Amber Heard och Johnny Depp. Bildkälla: Stella Pictures.

Skådisen Columbus Short misshandlade sin fru Aida Abramyan under ett bråk i november 2017. Han dömdes till ett års fängelse, men släpptes efter att ha suttit inne i bara 34 dagar, något som Tmz har skrivit om.

Columbus Short. Bildkälla: Stella Pictures

Sedan slutet av 80-talet har det cirkulerat uppgifter i media om att Sean Penn skulle ha utsatt sin dåvarande fru Madonna för både tortyr och misshandel. Han ska bland annat ha slagit henne med ett baseballträ och bundit henne med en lampsladd innan han misshandlade henne i 9 timmar.



Sean Penn har aldrig anmälts, åtalats eller dömts för att ha misshandlat Madonna, och 2015 svor Madonna under ed att Sean aldrig har misshandlat, bundit eller attackerat henne.

"Det är totalt upprörande, hänsynslöst, ondskefullt, och falskt", skrev Madonna om påståendena, skriver Gawker.

Madonna och Sean Penn i filmen "Shanghai Surprise" 1986. Bildkälla: Stella Pictures

Nicolas Cage har blivit anklagad för misshandel av två av sina ex-flickvänner. År 2011 så greps han efter att ha misshandlat sin dåvarande fru på en gata i New Orleans. Åtalet lades ner.

Några år senare hävdade hans flickvän Vickie Park att Cage misshandlade henne under en resa till Wien år 2018. Cage har aldrig blivit dömd.

Nicolas Cage. Bildkälla: Stella Pictures

"Jag hade mycket inre blödningar"

Det var år 2010 som Michael Fassbender anklagades av sin dåvarande flickvän Sunawin Andrews för att ha misshandlat henne brutalt under en filmfestival år 2009. Han ska ha kastat Sunawin över en stol så att hon bröt sin näsa.

I anmälan går det också att läsa om hur Michael under ett bråk med Sunawin ska ha dragit henne intill deras bil, rapporterade Daily Mail.

Några dagar efter att hon släpades efter bilen vaknade hon "helt svettig med smärtor och blödningar från underlivet".

– Jag åkte till sjukhuset och min vänstra ankel var vriden ur led, min knäskål var vriden ur led och en vätskefylld blåsa på äggstockens utsida sprack. Jag hade mycket inre blödningar, berättade hon.

Sunawin drog sedan tillbaka sina anklagelser och blev tillsammans med Fassbender igen, skriver Medium. Fassbender har aldrig åtalats eller dömts för någon misshandel.

Michael Fassbender. Bildkälla: Stella Pictures

Mike Tyson har själv sagt att han njuter av att skada kvinnor. Han misshandlade sin fru Robin Givens, och i boken "Fire and Fear: The Inside Story of Mike Tyson" säger han att det bästa slag han någonsin delat ut var mot just Robin.

– Hon gjorde mig väldigt stött så jag körde bara "BAM". Hon flög baklänges och slog i varje vägg i lägenheten. Det var det bästa slaget jag någonsin delat ut i mitt liv, sa han då, rapporterade Los Angeles Times.

Mike Tyson. Bildkälla: Stella Pictures

Fångades på övervakningskameran

År 2014 utsatte den amerikanska fotbollsspelaren Ray Rice sin fästmö Janay Palmer för en brutal misshandel. Han slog ner henne och drog hennes medvetslösa kropp ut från en hiss. Allt fångades på övervakningskameran.



Rice dömdes inte till fängelse utan fick istället gå en kurs för att lära sig att hantera sin ilska, skriver Usa Today. Han gifte sig senare med Palmer.

Ray Rice. Bildkälla: Stella Pictures.

År 2004 greps Josh Brolin för att ha misshandlat sin dåvarande hustru Diane Lane. Brolin släpptes mot en borgen på 150 000 kronor, och åtalet lades ner, skriver Daily Mail.

Josh Brolin och Diane Lane. Bildkälla: Stella Pictures

LÄS MER:



Kändisarna som har varit ihop med minderåriga: "Hon var 13"

19 kändisar som har dödat andra människor

Anklagelserna mot Jared Leto: "Greppade tag om min hals"

De är världens otrevligaste kändisar: "Hon bara skrek"