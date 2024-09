The Cure-keyboardist drabbad av cancer

The Cures keyboardist Roger O'Donnell har drabbats av cancer. I ett inlägg på X berättar han att han fick diagnosen lymfkörtelcancer i september i fjol.

Roger O'Donnell från The Cure har fått cancer

I inlägget uppmanar han andra att inte ignorera symtom samt att testa sig tidigt om man misstänker att något är fel.

"Cancer kan besegras och om du testas tidigt är chanserna ännu bättre", skriver han.

O'Donnell skriver också att hans egen prognos är god efter ett år av behandlingar:

"Jag mår bra, och prognosen är otrolig".

The Cure avslutade nyligen turnén "Shows of a lost world".

Det här är The Cure

Det brittiska bandet The Cure bildades 1976, och består idag av medlemmarna Robert Smith, Simon Gallup

Roger O'Donnell, Jason Cooper, Reeves Gabrels och Perry Bamonte.

De har släppt flera stora hits där låtar som Close to me, Friday I'm in love och Just like heaven är de mest kända.