Hon skriver bok om kulturprofilens våldtäkt

I romanen berättar Anna-Karin Selberg bland annat för första gången offentligt om den våldtäkt hon utsattes för av den så kallade kulturprofilen.



Hösten 2017 publicerade Dagens Nyheter en artikel där 18 kvinnor berättade om hur de utsatts för sexuella övergrepp av en man med nära kopplingar till Svenska Akademien. I kölvattnet av avslöjandet skulle Akademien rasa samman och ett Nobelpris i litteratur frysa inne.

"Utsidans klass" skildrar bland annat den rättsprocess som 2018 ledde fram till att kulturprofilen dömdes till fängelse i två år och sex månader för våldtäkt i två fall. Romanen ges ut på Wahlström & Widstrand den 6 september.

Anna-Karin Selberg är aktuell med boken Utsidans klass. Bildkälla: Ewa-Marie Rundquist/Bonnier/Pressbild

Det här är kulturprofilen Jean Claude Arnault

I media kom han att kallas för "Kulturprofilen", men hans riktiga namn är Jean Claude Arnault. Han föddes den 15 augusti 1946 i franska Marseille.

Han flyttade till Sverige under sent 1960-tal och var under flera års tid konstnärlig chef för kulturscenen "Forum" i Stockholm. Sedan 1989 är han gift med poeten och författaren Katarina Frostenson. Hon satt på stol nummer 18 som ledamot av Svenska Akademien mellan åren 1992 och 2019.

Jean Claude Arnault. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

I december 2018 dömdes Arnault i Svea Hovrätt för två fall av våldtäkt. Han dömdes till fängelse i två år och sex månader.

LÄS MER: Allt om Jean Claude Arnault: Domen, frun och livet idag