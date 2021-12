Vem är kulturprofilen Jean-Claude Arnault?

Jean-Claude Arnault, även känd i media som "Kulturprofilen", föddes den 15 augusti 1946 i franska Marseille. Han flyttade till Sverige under sent 1960-tal och var under flera års tid konstnärlig chef för kulturscenen "Forum" i Stockholm.

Vad gjorde Jean-Claude Arnault som ung?

Jean-Claude Arnault har själv hävdat, i en intervju med Dagens Nyheter, att han bland annat studerat i Paris.

Men enligt journalisten Matilda Gustavsson, som skrivit boken "Klubben" som ska skildra delar av Arnaults liv, har han ingen akademisk bakgrund. Enligt Gustavsson är han istället utbildad elektriker.

Jean-Claude Arnault som ung, med frun Katarina Frostenson. Foto: Maj-Britt Rehnström/SvD/TT

Vem är Jean-Claude Arnaults fru Katarina Frostenson?

Jean-Claude Arnault är sedan 1989 gift med poeten och författaren Katarina Frostenson. Hon satt på stol nummer 18 som ledamot av Svenska Akademien mellan åren 1992 och 2019.

Vad dömdes Jean-Claude Arnault för efter metoo?

Under metoo-hösten 2017 anklagade flera kvinnor Jean-Claude Arnault för sexuella övergrepp av olika slag. Han omnämndes då som "Kulturprofilen" i media.

I december 2018 dömdes Arnault i Svea Hovrätt för två fall av våldtäkt, vilket överklagades till Högsta domstolen som inte gav prövningstillstånd. Läs mer om det här.



Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad hände mellan Jean-Claude Arnault och kronprinsessan Victoria?

Det var under våren 2018 som SvD, med hänvisning till flera källor inom Svenska Akademien, avslöjade att Jean-Claude Arnault ska ha ofredat kronprinsessan Victoria genom att ta henne på rumpan. Läs mer om det här.

Kronprinsessan Victoria. Foto: Christine Olsson/TT

Vad gör Jean-Claude Arnault idag?

Efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff blev Jean-Claude Arnault villkorligt frigiven i maj 2020. Efter frigivningen har han övervakats med fotboja och tvingats genomgå ett sexualbrottsprogram.

Läs mer här om hur mycket pengar "Kulturprofilen" tjänar idag.



Var kan man se tv-serien "The Prize of Silence"?

Den 5 december 2021 hade dokumentärserien "The Prize of Silence", som handlar om rättsfallet med Jean-Claude Arnault, premiär på Viaplay.