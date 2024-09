Oscarsbelönad låtskrivare död

Jennings karriär, som sträckte sig över fem decennier, fick fart i mitten av 1970-talet när han slog sig ihop med kompositören Richard Kerr och skrev Barry Manilows hit "Looks like we made it".

Jennings fortsatte med att skriva för ett antal stora artister som BB King, Whitney Houston, Mariah Carey, Jimmy Buffett och Roy Orbison.

Vunnit både en Oscar och Grammy

1983 vann Jennings sin första Oscar för låten "Up where we belong", skriven för Taylor Hackfords film "En officer och en gentleman".

Åtta år senare vann han en Grammy och fick en Golden Globe-nominering för texten till Eric Claptons "Tears in heaven", som handlar om Calptons fyraårige sons död, och som användes som ledmotiv i filmen "Rush".

Skrev "My heart will go on"

Allra största framgången var "My heart will go on", ledmotivet till "Titanic", som svepte hem en Oscar, en Golden Globe och en Grammy Award 1998.

2006 valdes Will Jennings in i textförfattarnas Hall of Fame.

