Skådespelaren Chloë Grace Moretz stöttar Kamala Harris

I ett inlägg på Instagram skriver stjärnan bland annat: "Jag förtidsröstade och jag röstade på Kamala Harris. Det är så mycket som står på spel i detta val. Som homosexuell kvinna tror jag på behovet av rättsligt skydd för hbtq+-gemenskapen."

Har inte tidigare varit öppen med sin sexualitet

Den 27-åriga skådespelaren, känd för filmer som "Kick-ass", "Greta" och "Shadow in the cloud" samt tv-serien "The peripheral", har inte tidigare öppnat upp om sin sexuella läggning.

Hon hade under åren 2014 till 2018 ett förhållande med David Beckhamns son Brooklyn, men har på senare tid kopplats ihop med modellen Kate Harrison.

