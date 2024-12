Alexander Pärleros kedjades fast av pedofil

Alexander Pärleros är 39-åringen som lämnade säljbranchen för att istället helhjärtat satsa på "Framgångspodden" som för några år sedan toppade listorna över landets mest lyssnade poddar. Podden har i dag släppt 867 stycken avsnitt och gästerna har varit allt ifrån läkare, forskare, influencers och elitidrottare.

Men karriären har inte bara flutit på utan hinder. Pärleros har mött på mycket kritik från bland annat andra profiler som Alexander Schulman och Sigge Eklund. Även Henrik Schyffert har varit ute och svingat många gånger när det kommer till Alexander.

Alexander möttes även av någonting av en raseristorm under coronapandemin efter att ha bjudit in en vaccinmotståndare i podden. I det en timme och 22 minuter långa avsnittet, som har titeln "Den censurerade pandemin", intervjuade han läkaren Katarina Gospic och under intervjun ställde hon sig väldigt skeptiskt mot coronavaccinet.

I en annan intervju med sångaren John Lundvik sa Alexander n-ordet under flera gånger vilket fick många att reagera och Pärleros fick gå ut med en ursäkt.

Alexander Pärelos förmögenhet

Idag bor Alexander tillsammans med sin fru Ida Warg och parets två barn i det soliga Marbella. Och enligt Alexander har familjen inga planer på att flytta tillbaka.

2023 sålde Ida Warg sitt imperium Ida Warg Beauty till skönhetsgiganten Lumene. Vid tidpunkten omsatte Ida Warg Beauty 136 miljoner kronor och man gjorde en vinst på 17,2 miljoner

I dag är Alexander och Ida verksamma i en rad olika bolag. Bland annat Learnby AB som har tillgångar på 75 miljoner.

Ida Warg Invest AB har tillgångar på över 39 miljoner kronor.

Nyligen ställde Pärleros upp i en intervju i Svenska Dagbladet där han pratar om livet i dag men där han även blickar tillbaka på de lite mörkare perioderna i livet.

Alexander har tidigare berättat att han som ung var fosterhemsplacerad och att pengar var någonting han fick kämpa för att få eller ta. I SvD berättar han bland annat att han ofta stal mat för att ha någonting att äta.

Under samma period blev han groomad av en modefotograf, som i utbyte mot pengar tog allt mer närgångna bilder på den tonåriga Alexander.

– Sista gången jag var där fotade han mig nedsmetad i aska, fastbunden med rep och kedjor och en kniv framför mig. Det slutade med att jag drömde mardrömmar om att han satte på mig, berättar han.

– Minnena gör att jag känner mig närmast de true crime-intervjuer jag gör med personer som varit med om fruktansvärda, hemska saker. Vi har ett släktskap. Men de där grejerna – det handlar om att utmana mig själv. Om vilja, avslutar han.

