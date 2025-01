Författaren David Lodge död

Lodge, född och uppvuxen i London, debuterade 1975 med "Changing places" och tilldelades Whitbread-priset 1980 för "How far can you go?". Han nominerades till Bookerpriset två gånger och var 1989 också ordförande i Bookerprisets jury.

Flera av Lodges böcker filmades även för tv. I BBC:s dramatisering av "Snyggt jobbat" från 1989 yttrades ordet "klitoris" för första gången på bästa sändningstid i brittisk tv, skrev The Times 2018.