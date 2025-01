TV4 – Någon måste säga till Mästerkocken-Savannah på skarpen

Ännu ett avsnitt av Sveriges mästerkock 2025 har avverkats och jag ska vara ärlig och säga att mitt absoluta favoritavsnitt alla säsonger är avsnittet där deltagarna får reda på om de gått vidare eller inte.

Det är någonting med det som händer i människors ögon när de får reda på att de är ett steg närmare sin dröm. Samtidigt så är det så jävla smärtsamt att se drömmar krossas. Allt detta i en och samma gryta gör ju att jag alltid sitter som förstelnad med rinnande tårar.

Och jag var inte den enda.

Sextokan Tina Nordström, som jag minst sagt haft under lupp denna säsong, började ju gråta av att skicka hem den gode Bosse då han inte alls levt upp till förväntningarna i Gävle. Och precis som att jag gillar Tinas feistyness denna säsong så tyckte jag även om att se hennes mjuka sida. Det är aldrig kul att skicka hem duktiga människor.

En person som jag vetat från FÖRSTA JÄVLA BÖRJAN skulle gå raka vägen till Gävle och sedan raka vägen in i Sveriges Mästerkocks 12:a Amos Friedman, 27, presschef för Moderaterna. Jag tycker att TV4 vinklat det lite så man inte helt ska se hur jävla duktig han är. Men när han dammade ihop sina flarn till sin senaste rätt såg man på Tommy Myllymäki att han med en nick avslöjade vad han egentligen tycker.

Och ja, många i år är ju duktiga. Men det är nu vi ska komma till min tankenöt.

Savannah Sylvander, 18, var den som gav mig min första gåshud i årets Mästerkock. Bruden är 18 bast och en multitalang i köket. Jag ska vara helt ärlig med att säga, att jag flera gånger värmt upp en Billys-pizza, lagt på lite ruccola och känt att.... ah... alltså lite Björn Frantzén är man ju ändå.

Det Savannah serverade på sin audition är någonting vi alla önskar att få när man går på "finrestaurang". Juryn var ju så klart knockad.

Om hon var nöjd? Nej. Givetvis inte.

Sveriges mästerkock 2025: "Vi måste pränta in"

Under tävlingens gång har hon fortsatt att gå från klarhet till klarhet men konstant påpekat alla sina fel.



Innan hon fick reda på att hon, givetvis, gått vidare i "top 12" så ville väl juryn dra en fuling för att inte göra det så jävla uppenbart att hon är en av de absolut bästa där.

"Du har leveretat på top – fram tills i dag", säger Tom Sjöstedt med allvarlig blick. Alltså lyssna nu, hade jag lagat mat som Savannah hade jag ba "Yeah yeah boi keep on telling yourself that, berätta bara att jag gått vidare".

Men Savannah är ju livrädd och stensäker på att hon ska åka ut. Och jag vet detta är ju anledningen till varför hon blivit så duktig men jag vill hoppa in i tvn, sätta mina händer på hennes axlar och TRYCKA in i hennes huvud hur extremt jävla duktig hon är.

För att bli riktigt bra eller bäst på någonting så måste du ha en ödmjukhet kring dina egna prestationer och alltid ha full respekt för dina motståndare. Men Savannah måste även få det inpräntat att hon är ett naturfenomen när det kommer till matlagning. Hur kan en så duktig människa tro så lite på sig själv?

Oavsett hur det går för Savannah så hoppas jag att denna resa boostar henne sönder och samman. För det enda jag vet utöver att ruccola är väldigt gott på byllispizza – det är att folk kommer att draaaa i hennes armar och ben i framtiden för att hon ska komma och arbeta på deras restauranger.

Vänta bara.

