En ny säsong av "Sveriges mästerkock" är i full gång på TV4. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om programmet: hur juryn ser ut, vilka årets deltagare är och vem som vann tävlingen förra året.

MISSA INTE: Stora bluffen i Sverges mästerkock avslöjad av deltagare

När har Sveriges mästerkock 2025 premiär?

Sveriges mästerkock 2025 hade premiär i TV4 den 8 januari. Programmet sänds linjärt klockan 20.00 på onsdagar.

Vilka är i juryn av Sveriges mästerkock 2025?

Juryn ser faktiskt annorlunda ut i Sveriges mästerkock 2025. Under 2023 såväl som 2024 var det Mischa Billing, Tom Sjöstedt och Tommy Myllymäki som bedömde hemmakockarnas mat i tv-rutan.

Men i årets säsong får Sjöstedt och Tommy Myllymäki i stället sällskap av tv-kocken Tina Nordström, som tidigare varit domare i "Sveriges yngsta mästerkock" på TV4.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Detta såg jag inte komma! Det var 8 år sedan jag befann mig i samma studio för att spela in Sveriges yngsta Mästerkock och nu är jag tillbaka på samma underbara ”brottsplats”. Det är med viss nervositet jag går in i detta men det är som det ska vara. Har man inga nerver ska man lägga av, sa hon i ett pressmeddelande inför premiären.



MISSA INTE: Mat-Tinas senaste skämt är det grövsta jag sett på TV4



Varför är inte Mischa Billing med i Sveriges mästerkock 2025?

Mischa Billing är faktiskt med i Sveriges mästerkock 2025, men inte i vårsäsongen. Under hösten 2024 stod det nämligen klart att programmet skulle sändas i två omgångar i år: en gång under våren och en gång under hösten.

Mischa Billing. Foto: Fredrik Persson/TT

I höstsäsongen kliver Billing in som domare igen, då med två helt nya jurymedlemmar som ännu inte avslöjats.

– Det är kul att programmet är uppskattat och att man därför gör den här extra satsningen. För egen del tycker jag det känns spännande att hoppa på en ny utmaning, nästan som att vara programledare för första gången. Det var inte ett helt enkelt beslut att lämna mina jurykollegor men det känns kul att Tina kliver in. Det blir min elfte säsong och jag älskar verkligen mitt jobb och att få möta alla dessa passionerade amatörer. Jag ser fram emot att få se vild kreativitet från våra deltagare i höst, har Billing sagt i ett pressmeddelande.

MISSA INTE: Känd influencer dök upp i Sveriges mästerkock 2025 – hann du se?



Sveriges mästerkock 2025: Deltagare som tävlar

Vilka är deltagarna som tävlar i Sveriges mästerkock 2025, kanske du undrar? När programmets topp 12 är klara kommer artikeln att uppdateras.

LÄS MER: Sveriges mästerkock 2025: Därför känner du igen Matilda Karlsson

MISSA INTE: Därför känner du igen Falukorvs-Magnus i Sveriges mästerkock