Mello-drottningen Klara Hammarström, 24, är i full gång med repen inför lördagens Melodifestival som kommer att sändas från Göteborg.

Men om det är någon som har scen-vana från Melodifestivalen – ja då är det faktiskt Klara.

LÄS MER: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar



Hon har nämligen medverkat hela tre gånger tidigare i Melodifestivalen vilket var år 2020, 2021 och 2022.

Första gången uppträdde hon med låten ”Nobody” där det inte gick toppen då hon helt enkelt åkte ut i sin deltävling.

MISSA INTE: Klara Hammarströms lyxliv i Las Vegas med pojkvännen

Året efter tog hon sig till en finalplats med ”Beat of broken hearts” där hon hamnade på en sjätte plats. Bidraget 2022 gick till final och hamnade på en sjätteplats med ”Run to the Hills”. Låten skulle sedan komma att bli en riktig raket på Spotify.

Klara Hammarströms topp gick sönder

I år kommer Klara att sjunga låten ”On and On” som är skriven av Cazzi Opeia, Peter Boström, Thomas G:son, Jimmy Jansson och Dino Medanhodzic.

Men genrepet tvingades avbrytas då Klaras så kallade "bröstsköld" gick sönder.

Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT

Klara fick snabbt hjälp och kunde sedan fortsätta.

MISSA INTE: Därför blev Klara Hammarström tillsammans med sin expojkvän