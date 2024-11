Här är alla artister som tävlar i Melodifestivalen 2025

Det var under tisdagen som de 30 artister som ska ställa upp i Melodifestivalen 2025 avslöjades på SVT:s pressträff.

En av de som Melodifestivaldebuterar nästa år är ingen mindre än Linnea Henriksson. Tillbaka på scenen är inga mindre är John Lundvik och Måns Zelmerlöw.

Det gör även "Love is blind"-stjärnan Meira Omar som tävlar med bidraget "Hush hush". Klar för tävlingen är även The Sounds-stjärnan Maja Ivarsson.

Melodifestivalen 2025. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

Klara Hammarström. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

Nomi Tales. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

Sedan tidigare är det känt att Kristina "Keyyo" Petrushina och Edvin Törnblom ska leda tittarna genom de fem deltävlingarna, kvalet och finalen i vår.

Melodifestivalen 2025 - städerna

Luleå: 1 februari

Göteborg: 8 februari

Västerås: 15 februari

Malmö: 22 februari

Jönköping: 1 mars

Stockholm: 8 mars

Melodifestivalen 2025 deltävling 1 startordning

Albin Johnsén feat Pa från Panetoz – ”Upp i luften”



Adrian Macéus – ”Vår första gång”

Maja Ivarsson – ”Kamikaze life”

Meira Omar – ”Hush hush”

Linnea Henriksson – ”Den känslan”

John Lundvik – ”Voice of the silent”



Melodifestivalen 2025 deltävling 2 startordning

Kaliffa – ”Salute”



Schlagers – ”Don Juan”

Nomi Tales – ”Funny thing”

Erik Segerstedt – Show me what love is”



Klara Hammarström – ”On and on and on”

Fredrik Lundman – The heart of a Swedish cowboy”



Melodifestivalen 2025 deltävling 3 startordning

Malou Prytz – ”24K gold”

Kristofer Greczula – ”Believe me”

Annika Wickihalder – ”Life again”

Björn Holmgren – ”Rädda mig”

Angelino – ”Teardrops”

Dolly Style – ”YIHAA”



Melodifestivalen 2025 deltävling 4 startordning

Måns Zelmerlöw – ”Revolution”

Ella Tiritiello – ”Bara du är där”

Tennessee Tears – ”Yours”



AmenA – ”Do Good Be Better”

Andreas Lundstedt – ”Vicious”

KAJ – ”Bara bada bastu”

Melodifestivalen 2025 deltävling 5 startordning

Saga Ludvigsson, ”Hate You So Much”

Victoria Silvstedt, ”Love It!”



Wilhelm Buchaus, ”I’m Yours”

SCARLET– Sweet N’ Psycho



Arvingarna, ”Ring baby ring”

Arwin – This Dream of Mine

Ändringarna i Melodifestivalen 2025

Någonting som kommer att vara kvarstående från tidigare år är att årets agenda innehåller fem deltävlingar och ett finalkval.



Den stora ändringen för i år är dock att endast ett bidrag från respektive deltävling gå vidare till finalkvalet. Med andra ord blir det endast fem bidrag som går vidare.

Det bidrag som fått flest röster i sin deltävling tillkännages i inledningen av finalkvalet och får därefter gå direkt till finalen. Sen är det tittarnas tur att återigen rösta på de fyra kvarstående bidragen.