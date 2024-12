Därför blev Klara Hammarström tillsammans med sin expojkvän

Den 1 februari 2025 går den första deltävlingen av Melodifestivalen av stapeln i Luleå. Därefter följer ytterligare fyra deltävlingar innan den stora finalen äger rum i Strawberry Arena den 8 mars.

Alla artister i Melodifestivalen 2025

Deltävling 1 – Luleå

Linnea Henriksson – ”Den känslan”

Meira Omar – ”Hush Hush”

Maja Ivarsson – ”Kamikaze life”

Albin Johnsén & Pa Modou Badjie – ”Upp i luften”

John Lundvik – ”Voice of the silent”

Adrian Macéus – ”Vår första gång”

Deltävling 2 – Göteborg

Schlagerz – ”Don Juan”

Nomi Tales – ”Funniest thing”

Klara Hammarström – ”On and On and On”

Kaliffa – ”Salute”

Erik Segerstedt – ”Show me what love is”

Fredrik Lundman – ”The heart of a Swedish cowboy”

Deltävling 3 – Västerås

Malou Prytz – ”24K Gold”

Grezula – ”Believe Me”

Annika Wickihalder – ”Life again”

Björn Holmgren – ”Rädda mig”

Angelino – ”Teardrops”

Dolly Style – ”YIHAA”

Deltävling 4 – Malmö

Kaj – ”Bara bada bastu”

Ella Tiritiello – ”Bara du är där”

Amena – ”Do good be better”

Måns Zelmerlöw – ”Revolution”

Andreas Lundstedt – ”Visous”

Tennessee tears – ”Yours”´

Deltävling 5 – Jönköping

Saga Ludvigsson – ”Hate you so much”

Vilhelm Buchaus – ”I'm yours”

Victoria Silvstedt – ”Love it!”

Arvingarna – ”Ring baby ring”

Scarlet – ”Sweet and psycho”

Arvin – ”This dream of mine”

Victoria Silvstedt och Måns Zelmerlöw är med i Melodifestivalen 2025

Och det är minst sagt ett stjärnspäckat startfält i 2025 års upplaga av Melodifestivalen. Bland de tävlande finns nämligen namn såsom Victoria Silvstedt, Erik Segerstedt, Arvingarna, Måns Zelmerlöw och Klara Hammarström.

Alla bidrag i Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Klara Hammarström tävlar med låten “On and On and On”

För Klara Hammarström blir det femte gången som hon är med SVT:s sångtävling. 2020 ställde hon upp med låten “Nobody”, och året därefter med bidraget “Beat of Broken Hearts”. 2022 tävlade hon med “Run to the Hills”. Och nu är det dags för Klara Hammarström att testa lyckan igen med bidraget “On and On and On” skriven av Peter Boström, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker, Thomas G:son, Jimmy Jansson, Dino Medanhodzic och artisten själv.

Klara Hammarström i Melodifestivalen 2022. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hockeyspelaren Alexander Holtz är pojkvän

Under sommaren 2024 har Klara Hammarström varit ute på turné runtom i Sverige, och har också släppt ny musik. Men det har även hänt en del på det privata planet. För Expressen berättade hon nämligen i augusti att hon har hittat tillbaka till till expojkvännen och hockeyspelaren Alexander Holtz.

Alexander Holtz trejdades från New Jersey Devils till Vegas Golden Knights i NHL under sommaren, och bor därför i USA. Paret var tillsammans i tre år innan de gick isär i slutet av 2023.

För Nyheter24 berättar Klara Hammarström hur det gick till när paret hittade tillbaka till varandra, och varför de valde att bli tillsammans ännu än gång.

– Vi har alltid varit tillsammans på ett eller annat sätt. Vi har ju aldrig brutit upp på ett riktigt hemskt sätt utan vi har alltid haft varandra och stöttat varandra. Sen så tog vi en paus och hade lite tid ifrån varandra.

– Vi båda har gjort ganska mycket grejer i våra liv som har varit väldigt bra. Sen blev det väldigt naturligt när han kom hem till Sverige att vi sågs som vanligt. Sen så tog vi det vidare och vi båda blir äldre. Vi träffades när vi båda var väldigt unga. Det är kul, jag och Alex har alltid haft något extra för varandra.

