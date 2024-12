I slutet av november presenterades Klara Hammarström som en av de 30 artister som tävlar om sångfågeln i Melodifestivalen 2025. Det blir Klaras fjärde gång som hon är med i SVT:s populära sångtävling. Den här gången ställer hon upp med bidraget “On and On and On” skriven av Peter Boström, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker, Thomas G:son, Jimmy Jansson, Dino Medanhodzic och artisten själv.

Alexander Holtz är Klara Hammarströms pojkvän

I slutet av 2023 gick Klara Hammarström och NHL-spelaren Alexander Holtz isär, efter flera år tillsammans. Men det dröjde inte särskilt länge innan paret återförenades igen. I augusti 2024 berättade nämligen artisten att hon har hittat tillbaka till expojkvännen och hockeyspelaren.

– Jag kan väl bekräfta att jag och mitt ex är tillsammans igen. Alltså jag och Alexander Holtz, han är min pojkvän, sa Klara Hammarström till Expressen.

Klara Hammarströms lyxliv med Alexander Holtz i Las Vegas

Alexander Holtz trejdades från New Jersey Devils till Vegas Golden Knights i NHL i somras, och bor därför nu i Las Vegas. Det innebär att även Klara har flyttat med pojkvännen – i alla fall delvis. Och parets liv i USA verkar vara minst sagt glassigt.

– Vi kommer ha ett jäkla hus där. Vi har båt och allt. Allt kommer att finnas där, har Klara tidigare sagt till Expressen.

Bor Klara Hammarström i USA eller Sverige?

När Nyheter24 träffade Klara Hammarström på Melodifestivalens pressträff så berättade artisten om sin tid i Las Vegas, och om livet i USA.

– Jag har varit där nu med honom ett tag, men jag skulle säga att jag bor i Sverige. Jag befinner mig både hos honom och här hemma. Det är jättekul att kunna vara borta med honom och jag har varit borta längre från Sverige än vad jag någonsin har varit. Det känns som att jag har varit borta hur länge som helst. Jag trivs med honom, och det är klart att jag vill bo tillsammans med honom framåt. Vi har det jättemysigt där borta.

Men USA skiljer sig från Sverige på många punkter, något som Klara har märkt under sin tid på andra sidan Atlanten.

– Man är ju väldigt öppen i USA. Man är väldigt vänlig, och bästa vän med alla. Så gör man ju inte här hemma. Där pratar man gärna om mycket saker. Det kanske man inte gör som svensk, vilket jag tycker är rätt kul. Jag passar in där ganska bra. Även maten är ju en väldig skillnad.

– Man kanske bara har en eller två kompisar i Sverige som man är väldigt nära med, medan där borta så är man vän med alla.

Klara Hammarström: "Kommer att fira i Las Vegas"

Men julen 2024 firas inte på svensk mark, utan den kommer Klara att spendera i USA tillsammans med pojkvännen Alexander.

– Jag kommer förhoppningsvis att fira i Las Vegas. Det blir jättekul. Jag har varit här i Sverige nu i några veckor, och jag kommer stanna här i några veckor till. Sen smyger jag över till Las Vegas och är där över jul. Då får min familj i Sverige ganska mycket tid med mig här nu, och sen får min familj där borta också mycket tid med mig. Sen måste jag ju komma tillbaka när vi kör Melodifestivalen i februari.

