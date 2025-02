Soulsångaren Jerry Butler död

Butler var invald i Rock and Roll Hall of Fame och tre gånger nominerad till en Grammy Award. Hans varma barytonstämma kunde höras på hits som "Only the strong survive" och "Make it easy on yourself".

Tillsammans med barndomsvännen Curtis Mayfield startade han i slutet av 1950-talet Chicagobaserade gruppen Impressions. De fick sitt stora genombrott med låten "For your precious love", en känslosam, gospelinfluerad ballad som gjorde Butler till en stjärna vid 20 års ålder.

LÄS MER: Bred nedgång på Wall Street

LÄS MER: AIK tangerade rekordet – tog 16:e raka segern

LÄS MER: Diddys advokat hoppar av fallet

LÄS MER: Tyskland: Rysk påverkanskampanj mot väljare