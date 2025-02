Keyboardisten i The Isley Brothers död

Chris Jasper fick en cancerdiagnos i december 2024 och dog den 23 februari, bekräftar hans familj i ett uttalande.



LÄS MER: Tom Jones klar för Liseberg

LÄS MER: Ronny och Ragge uppträder på Melodifestivalen

Den klassiskt skolade Chris Jasper anslöt 1973 tillsammans med Ernie och Marvin Isley till det som ursprungligen var en brödratrio. The Isley Brothers blev då ett sexmannaband med fokus på r'n'b och funk. Hans inflytande på låtskrivandet och arrangemangen är tydligt på låtar som "For the love of you", "Between the sheets" och "Fight the power".

Inledde en solokarriär

Chris Jasper hade också en solokarriär där han bland annat släppte hitlåten "Superbad". 1992 valdes han in i Rock & Roll Hall of Fame tillsammans med de andra bandmedlemmarna i The Isley Brothers.

LÄS MER: Efter kritik mot namnbytet – slår tillbaka

LÄS MER: Veckans filmer och serier – terror i luften