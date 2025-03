Punkpionjären Brian James är död

Brian James är död – blev 70 år

Brian James är känd för att ha skrivit den första brittiska punksingeln "New rose" och The Damned kallas ofta för Storbritanniens första punkband. The Damned turnerade bland annat med Sex Pistols.

Brian James lämnade The Damned 1977 och grundade senare bandet The Lords of the New Church tillsammans med den amerikanske punkrockaren Stiv Bators.