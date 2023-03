Fans tog bild med Pedro Pascal på stan – det han höll i handen har blivit världsnyhet

Det kommer inte som någon chock att Pedro Pascal, 47, har ett fullspäckat schema. Skådespelaren spelar huvudrollen i den tredje säsongen av The Mandalorian som just nu går att streama på Disney+.

Han har även gjort succé med serien "The last of us" som i skrivande stund är den mest streamade serien någonsin på HBO Max.

Trots att Pedro haffat sig två huvudroller så var det av en ren slump. Han visste nämligen inte att rollen i "The Mandalorian" skulle vara en huvudroll när han gav sig in på mötet, berättar The Sun.Pascal har själv berättat att han träffade seriens skapare Jon Favreau på ett kontor, som var täckt med berättelseillustrationer.

The Mandalorian visas på Disney+.

Pascal gillade idén och frågade till slut vem som skulle spela vad. Favreau tittade då på honom och sa, ”Du är The Mandalorian”.



Pedro Pascals beställning har blivit viral

Pedro har under de senaste åren blivit omåttligt populär bland fansen, så det var ingen tvekan på att gå fram till skådespelaren när några fans fick syn på honom.

Det hela publicerades på TikTok. Men det var inte själva mötet som tog fokus utan beställningen Pedro hade gjort. Man kunde nämligen se på hans kopp vad den innehöll.

Pedro har nämligen beställt en kaffedrink från Starbucks som bland annat innehåller hela sex espressoshots. Efter att det hela spridits på den populära appen har nu ungdomar över hela världen testat på den.

I skrivande stund har klippet visats hela sju miljoner gånger.

"Daddy behöver sitt kaffe varje morgon för att bära hela världen och sitt kändisskap på sina axlar", lyder texten till.



För den där ute som diggar att ta sig en liten Nocco på eftermiddagskvisten så ska tilläggas att en burk Nocco innehåller 180 milligram koffein. Om manfejset Pedro dammar i sig sin kopp får han i sig hela 400 milligram koffein, vilket kanske inte är toppen för kropp och knopp.

"Jag kommer utan tvekan att beställa 'en Pedro' imorgon bitti", skrev en användare skämtsamt.

Men rekommendationerna säger med andra ord att det kanske är bäst att låta bli.