Walton Goggins och Aimee Lou Wood i den tredje säsongen av 'The White Lotus'. Pressbild. - Foto: Fabio Lovino/HBO

Det blir en fjärde säsong av HBO:s succéserie "The White Lotus", skriver Variety. Få detaljer kring den nya säsongen är kända, men säsongen väntas spelas in någon gång under 2026 för att sändas 2027.