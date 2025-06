Artisten Sly Stone är död

Sly Stone föddes som Sylvester Stewart i Denton i Texas 1943, men växte upp i Vallejo i Kalifornien. Tillsammans med sina syskon bildade han en kvartetten The Stewart Four och uppmuntrade av sina djupt religiösa föräldrar framträdde syskonen i kyrkor med gospelmusik. Redan som barn visade sig Sly Stone vara ett musikaliskt underbarn och han bemästrade flera instrument.

Under 1960-talet arbetade han som dj på KSOL i San Francisco och producerade skivor åt lokala band.

Sly Stones genombrott

Som artist slog Stone igenom under slutet av 1960-talet i gruppen döpt efter honom själv: Sly and the Family Stone. Gruppen blandade soul, funk, rock och psykedelisk musik, och var en av de första större amerikanska grupperna med både svarta och vita medlemmar.