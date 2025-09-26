Nyheter24
Nöje /Kultur /Eurovision Song Contest

SVT om Eurovision: ”Tar inte politisk ställning”

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 10:48
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 11:12
SVT:s vd Anne Lagercrantz vill inte berätta hur SVT ser på Israels medverkan i Eurovision Song Contest. Foto: Christine Olsson/TT & Jessica Gow/TT

Flera länder hotar bojkotta Eurovision Song Contest – men SVT vill inte ta ställning i konflikten kring Israels medverkan.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Eurovision Song Contest, SVT

”SVT är oberoende – det är en av våra grundpelare. Vi tar inte politisk ställning”, skriver SVT:s vd Anne Lagercrantz i en skriftlig kommentar till SVT:s Kulturnyheterna.

Europeiska radio- och tv-unionen EBU har kallat till ett möte i början av november där de olika europeiska sändningsföretagen ska rösta om israeliskt deltagande.

Flera länder bojkottar Eurovision – om Israel är med

Tv-bolagen från Nederländerna, Spanien och Irland har meddelat att de bojkottar tävlingen om Israel får vara med. Flera andra länder har tagit ställning mot en bojkott.

TT har upprepade gånger sökt SVT för att fråga om hur det svenska public service-bolaget ser på Israels medverkan. Men SVT har inte velat meddela sin ståndpunkt.

”Vi förstår att många vill ha ett omedelbart besked om hur SVT kommer göra och det finns många uppfattningar om vad som är rätt väg", skriver Lagercrantz nu i sitt uttalande.

Hon fortsätter:

”SVT:s deltagande är villkorat att de grundläggande förutsättningarna finns på plats. Vi ska därför ägna tid åt att lyssna på EBU och andra medlemsbolag. Det är att visa respekt både för en svår fråga och för en vacker idé om en kulturell arena som vill förena människor genom musik".

