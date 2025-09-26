SVT om Eurovision: ”Tar inte politisk ställning”

Flera länder hotar bojkotta Eurovision Song Contest – men SVT vill inte ta ställning i konflikten kring Israels medverkan.

”SVT är oberoende – det är en av våra grundpelare. Vi tar inte politisk ställning”, skriver SVT:s vd Anne Lagercrantz i en skriftlig kommentar till SVT:s Kulturnyheterna.

Europeiska radio- och tv-unionen EBU har kallat till ett möte i början av november där de olika europeiska sändningsföretagen ska rösta om israeliskt deltagande.

Flera länder bojkottar Eurovision – om Israel är med

Tv-bolagen från Nederländerna, Spanien och Irland har meddelat att de bojkottar tävlingen om Israel får vara med. Flera andra länder har tagit ställning mot en bojkott.

TT har upprepade gånger sökt SVT för att fråga om hur det svenska public service-bolaget ser på Israels medverkan. Men SVT har inte velat meddela sin ståndpunkt.

”Vi förstår att många vill ha ett omedelbart besked om hur SVT kommer göra och det finns många uppfattningar om vad som är rätt väg", skriver Lagercrantz nu i sitt uttalande.

Hon fortsätter: