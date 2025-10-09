Christian, 30, rånmördades – familjen vädjar om ekonomisk hjälp: ”Mycket kvar”

Svenska Christian Pikulak och flickvännen var på väg hem från en bar i Torrevieja i Spanien när Christian blev brutalt rånmördad. Familjen startade då en Swish-insamling, för att ha råd att få hem Christinas kropp till Sverige.

Svenska Christian Pikulak hade länge drömt om att öppna och driva sin egen restaurang. För tre år sedan flyttade han och flickvännen Vivienne Hoos till Spanien och uppfyllde hans dröm. Christian Pikulak startade upp drev en hamburgerrestaurang i Torrevieja.

Men den 3 oktober inträffade det som bara inte får hända, Christian Pikulak utsattes för ett brutalt rån. Paret var på väg hem från en bar i Torrevieja när en bil med tre eller fyra män körde upp bredvid dem. Männen i bilen sa att de ville ha hjälp med en vägbeskrivning.

Christian Pikulak dog efter fyra dagar på sjukhus

Men när Christian räckte över sin mobiltelefon körde bilen iväg. Christian hängde kvar med mobilen och armen på insidan av bilen och släpades med flera meter. De körde i hög hastighet och Christian slog i en stor soptunna.

Flickvännen sprang fram till pojkvännen som skadats allvarligt och låg livlös på marken täkt i blod. Hon ringde ambulansen som Christian fördes till sjukhus. Christian vårdades på sjukhus i fyra dagar, men på morgonen den 7 oktober meddelade läkaren att Christians liv inte gått att rädda och att han var död. Han blev 30 år.

Efter Christians död startade flickvännen en insamling och gick ut på Facebook och bad om ekonomisk hjälp.

Foto: Privat

Startade en Swish-insamling för att få hem Christian

Hon berättade att man behövde pengar för att kunna avsluta hans företags kontrakt, betala räkningar och betala löner. Pengarna skulle även gå till hemtransport av Christian.

Annons

"Kostnaderna för hemtransport och allt administrativt överstiger långt vad vi klarar. Försäkringen täcker tyvärr ingenting. Varje bidrag – stort eller litet – hjälper oss att ta hem Christian, lösa det praktiska och ge honom den respekt han förtjänar.", skrev hon på Facebook.

Under onsdagskvällen la flickvännen ut ett nytt inlägg på Facebook och tackade alla som swishat och berättade att man nu kunnat betala så att Christian kan komma hem till Sverige.

"Mitt hjärta är krossat, men jag känner samtidigt en enorm tacksamhet över att vi inte står ensamma.", skriver hon.

LÄS MER: Stjärnkocken öppnar ny restaurang här

Christians mammas: "Han var mitt allt"

Även Christinas mamma Anna Pikulak är tacksam för summan som gjort det möjligt för familjen att få hem Christian. Men hon menar att det finns mycket kvar att betala, och att man därför inte avslutat insamlingen ännu.

Annons

– Första summan så han kan komma hem är betald. Men det är mycket kvar med räkningar, företag och lägenhet. Därför har vi inte avslutat insamlingen, säger hon till Nyheter24.

Saknaden efter Christian är stor och när Anna tänker på framtiden ser hon i dag ingen glädje.

– Framtiden är tom och mörk han var alltid solskenet. Han hjälpte mig med allt och fast vi både i olika länder var han alltid där för mig. Han var mitt allt, säger Anna Pikulak till Nyheter24.